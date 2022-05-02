«Уральским авиалиниям» разрешили запуск рейсов в ОАЭ

Авиакомпании «Уральские авиалинии» и Azur air получили временный допуск на полеты в ОАЭ.

Как сообщается на официальном сайте Росавиации, «Уральские авиалинии» могут выполнять рейсы в Шарджу два раза в неделю, а авиакомпания Azur air получила допуск на еженедельные полеты в Дубай.

Несмотря на то, что авиакомпании получили временный доступ на полеты, рейсы могут и не запустить в действительности.

Месяц назад доступ на полеты в ОАЭ получила авиакомпания Red Wings, но позднее разрешение было аннулировано.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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