Работники УГМК пробежали «Майскую грозу»

2 мая примерно250 работников УГМК, многие из вместе с семьями, приняли участие в первом из пяти стартов серии марафона «Европа – Азия» – «Майская гроза».

Маршрут забега, традиционно, проходил по центральным улицам и набережной Екатеринбурга.

Организаторы предлагали две дистанции: 3 км – «любитель», 10 км – «профи». Кроме того, была еще дистанция 800 метров – для детей.

Бегуны УГМК помимо традиционного стартового набора – футболка, номер и чип хронометража – получили еще ярко-оранжевые банданы с символикой компании и сразу стали заметны в общей массе участников.

«Бег – это самый эффективный и доступный способ сделать себя здоровым человеком, – считает директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев. – В тонус приходит весь организм – повышается иммунитет, снижается вес, нормализуется давление. В целом у человека совсем другое настроение. А для этого достаточно надеть кроссовки, спортивную форму и побежать – не нужно никаких специальных помещений и оборудования – все доступно и очень эффективно!».

По словам организаторов, «Майская гроза» впервые после двух лет ограничительных мер собрала более 2000 человек, это «доковидный уровень». Каждому из участников, одолевшему дистанцию, вручили медали финишеров.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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