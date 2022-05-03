На Режевском тракте случилось ДТП с грузовиком. Есть погибшие

Ночью автодороге Екатеринбург – Реж произошла авария, иномарка столкнулась с грузовиком. Погибли три человека.

ДТП случилось на Режевском тракте. По предварительным данным, водитель легковушки Chevrolet Aveo не справился с управлением, и его автомобиль влетел в грузовик, который перевозил 24 тонны щебня.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, 42-летний водитель МАЗа погрузил щебень на базе в селе Крутиха и поехал в Богданович на разгрузку. В пути, примерно в два часа ночи, перед ним на встречку вылетела иномарка, водитель грузовика применил экстренное торможение, врезался в легковушку и слетел с дороги.

21-летний водитель Chevrolet и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка, погибли на месте.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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