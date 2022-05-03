В Верхотурье тепловоз сошел с рельсов

Сегодня в Верхотурье с железнодорожных путей сошел тепловоз.

Инцидент произошел на подъездном пути, который принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, возле станции Верхотурье при подаче порожних вагонов для погрузки с рельсов сошла колесная пара локомотива ТЭМ-2.

Происшествие обошлось без пострадавших, тепловоз вернули на пути, а движение поездов уже восстановлено.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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