В Верхотурье тепловоз сошел с рельсов

Сегодня в Верхотурье с железнодорожных путей сошел тепловоз.
Инцидент произошел на подъездном пути, который принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, возле станции Верхотурье при подаче порожних вагонов для погрузки с рельсов сошла колесная пара локомотива ТЭМ-2.
Происшествие обошлось без пострадавших, тепловоз вернули на пути, а движение поездов уже восстановлено.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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