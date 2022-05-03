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Вторник, 3 мая 2022, 14:31 мск

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Открытие улицы Серафимы Дерябиной отложили до июня

Ремонт на участке дороги на улице Серафимы Дерябиной дорожники решили продлить. Ограничение движения транспорта будет действовать до 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, специалисты компании «Трест Уралтрансспецстрой» продлили ограничение движения по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от Волгоградской до Зоологической.

Проезд ограничен до 1 июня, а со 2 июня по 31 августа 2022 года закроют для транспорта уже нечетную сторону улицы Серафимы Дерябиной, от Зоологической до Волгоградской. В это врем транспорт будет ездить в обоих направлениях по четной стороне улицы.

Эти дорожные работы ведутся в рамках строительства новой трамвайной линии в Академический район.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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