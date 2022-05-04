Лесопарки Екатеринбурга обработают от клещей до 27 мая

Акарицидная обработка лесных парков Екатеринбурга и Свердловской области продолжится до конца мая.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Шарташском парке уничтожат клещей до 12 мая. Остальные лесопарки в окрестностях Екатеринбурга обработают до 27 мая. В природном парке «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе противоклещевую обработку проведут на основных туристических маршрутах – эта работа также займет почти месяц. Всего акарицидной обработке подлежит более 670 гектаров особо охраняемых природных территорий Свердловской области. Обработкой от клещей городских парков, скверов и других зеленых зон занимаются муниципальные власти.

«Акарицидная обработка территорий проводится только сертифицированными веществами. В дни обработки посещать лесные парки не рекомендуется. Отдыхающих предупреждают об этом с помощью специальных аншлагов. В целом, территория становится безопасной для людей и животных через 5 дней», – добавили в ДИП.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»