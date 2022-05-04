Под Ачитом дорогу расширяют с двух до четырех полос

На трассе Екатеринбург – Пермь в районе Ачита расширяют дорогу с двух до четырех полос. Капремонт проводится в рамках создания высокоскоростной дороги Екатеринбург – Казань.

Сейчас рабочие занимаются участком со 187-го по 232-й километр. Там устроили земляное полотно, дренирующий и нижний слои, на участке со 190-го по 196-й километр отсыпали обочины. Этот участок трассы, расширенный до четырех полос, введут в эксплуатацию уже осенью.

Пока же движение на участке ограничено, там действует реверсивный режим. Всего к 2024 году дорожникам предстоит расширить трассу на 139 километрах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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