Пойдете ли вы в этом году на шествие «Бессмертного полка»? Опрос на сайте РИА «Новый День»

В этом году впервые после двух лет коронавирусных ограничений в Екатеринбурге состоится шествие «Бессмертного полка». Представители городской администрации ожидают на нем около 100 тысяч человек, а если будет хорошая погода – то и все 150.

Как уже писал «Новый День», формирование колонны традиционно начнется 9 мая в 9 часов утра на проспекте Ленина, участники двинутся по нему сразу после окончания парада на площади 1905 года. На памятном марше не допускается никакой рекламы и политических лозунгов. Участники могут приносить полковые знамена времен Великой Отечественной войны и флаги России. Кроме того, люди могут пройти с портретами военнослужащих, погибших в горячих точках, в том числе во время спецоперации на Украине.

«Новый День» открыл голосование на сайте, чтобы выяснить – собираются ли россияне в этом году на ставшее уже традиционным шествие. Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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