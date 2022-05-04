Банки второй раз за месяц снижают ставки по ипотекам и кредитам

Крупные российские банки после снижения ключевой ставки до 14% годовых анонсировали более выгодные условия ипотечных и потребительских кредитов.

Ипотека

Сбербанк сообщает, что с мая ставки по базовым ипотечным продуктам (для людей, которые не проходят под какие-либо льготные программы) снижены с 16,9% до 13,9%. Жилищный кредит по такой ставке могут взять те, кто согласен на электронную регистрацию сделки, страхование жизни и имущества. Для остальных ставки – от 15,5%. Также с сегодняшнего дня можно подавать заявки по программе «Господдержка» со ставкой 9%. И начат прием предварительных заявок на ипотеку для сотрудников IT-компаний, где ставка начинается от 5%.

ВТБ тоже понизил ставки по базовым ипотечным программам на три пункта – до 13,9% (с с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов-зарплатников или тех, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации). В банке считают, что новые ставки помогут «оживить» вторичный рынок ипотеки, увеличив его доступность. На «первичке» драйвером остается госпрограмма, по которой с 1 мая ставка в ВТБ составит от 8,7%.

«Газпромбанк» и «Промсвязьбанк» пока не заявляли о новых изменениях в программах ипотечного кредитования: там ипотеку выдают под 16,9% и 21,4% соответственно. Банк «Открытие» тоже не скорректировал ставки, установленные в апреле (16,29%), но заявил ставку по льготной ипотеке на уровне 8,5% (при первоначальном взносе от 30%).

Потребительские кредиты

На потребкредиты ставки тоже снижены. Сбербанк скорректировал минимальную программу до 17,9% (с 19,9%), кредит на таких условиях доступен для зарплатных клиентов, для остальных – чуть дороже.

ВТБ выпустил заявление, в котором говорит о возвращении ставок к уровню начала 2022 года. Якобы, кредит можно взять под 9,9% при условии страхования и дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки онлайн. В банке говорят, что поэтапное снижение ставки в апреле уже привело к росту спроса на кредиты в два раза. «Ожидаем, что новое улучшение условий «оживит» потребительскую активность на рынке, особенно перед летним сезоном, когда клиентам нужны средства на отпуск, ремонт и другие цели», – комментируют в ВТБ.

В банке «Открытие» также отметили, что после апрельского снижения ставок количество выданных кредитов наличными выросло в два раза. А теперь, когда банк опустил минимальную ставку до 9,9%, ожидают нового наплыва клиентов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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