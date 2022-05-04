Врачу-онкологу с шестью детьми помогли получить новую просторную квартиру

У врача-онколога Виктора Шипицына, который в одиночку воспитывает шестерых детей, скоро новоселье. Помочь с квартирой многодетному отцу, который недавно потерял супругу, обещал губернатор Евгений Куйвашев. Ранее глава региона писал в соцсетях, что история Виктора Шипицина не дает ему покоя. «Мы тут посоветовались со специалистами, со строителями и решили, что Виктору Шипицыну и его детям нужен, конечно, свой дом. Попробуем этот вопрос решить», – обещал Куйвашев.

К поиску нового жилья для семьи подключилась одна из екатеринбургских компаний. Благотворители предложили Шипициным или дом за городом, или квартиру в Екатеринбурге. Отец выбрал город: трое детей учатся в школе, двое ходят в детский сад. Квартиру подобрали на той же улице Первомайской, где семья живет сейчас, сообщили в ДИПе.

«Квартира совершенно новая. В ней мы планируем две детских комнаты – для девочек и для мальчиков. Будет ещё одна комната, гостиная и кухня. Может, будут ещё кладовые. Сейчас смотрим с дизайнером проекты. Это радость такая! Самая большая радость – что люди хотят чем-то помочь, что-то сделать», – говорит Виктор Шипицын.

Как уже сообщал «Новый День», ранее история Виктора Шипицина побудила губернатора изменить областной закон о награждении знаком отличия «Материнская доблесть». Напомним, к знаку прилагается единовременная денежная выплата. Раньше ее могла получить только мать, а теперь это может сделать вдовец награжденной женщины, если она не успела сделать это сама. Одно условие – отец должен постоянно проживать с детьми.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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