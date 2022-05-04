Аналитики зафиксировали рост популярности российского кино

Доля просмотров российского ТВ-контента в Свердловской области с начала года превысила 52%. В целом спрос на отечественные сериалы и фильмы за два года увеличился почти в два раза и обогнал зарубежные ленты. Такие данные получили аналитики сервиса «МегаФон ТВ» после изучения обезличенной статистики Big Data.

Наибольший рост показал сегмент российских фильмов: если по итогам 2020 года процент зрительского интереса к таким лентам составлял всего 5%, то сейчас этот показатель достиг рекордных 52%. Эксперты связывают такую динамику с расширением ассортимента картин и повышением их качества.

Отечественные и зарубежные сериалы востребованы почти одинаково: 51% и 49% соответственно. При этом рейтинг возглавили новые лидеры – если раньше на верхней строчке располагалась «Игра престолов» (18+), сейчас ей на смену пришла многосерийная лента российского производства «Сестры» (16+). Серебро и бронза также принадлежат отечественным картинам, а зарубежный продукт «Эйфория» (16+) разместился лишь на четвертом месте.

Трендом весны стало повышенное внимание к советским фильмам. Например, вдвое больше свердловчан стали интересоваться приключениями Жеглова и Шарапова из «Место встречи изменить нельзя» (12+) и историей Штирлица из «Семнадцать мгновений весны» (16+). Также всплеск просмотров получили фильмы «Кортик» (6+), «Гостья из будущего» (12+), «Приключения Электроника» (0+), «А зори здесь тихие…» (12+).

Топ-5 самых популярных российских сериалов:

• «Сестры» (16+)

• «Карамора» (18+)

• «Исправление и наказание» (16+)

• «Модный синдикат» (16+)

• «Янычар» (16+)

Топ-5 самых популярных российских фильмов:

• «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+)

• «Многоэтажка» (16+)

• «Свингеры» (16+)

• «Мама, я дома» (12+)

• «Пара из будущего» (12+)

Екатеринбург, Елена Владимирова

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