На Урале снимут сериал, похожий на популярные «Очень странные дела» и «Конец гребаного мира»

На Урале снимут подростковый сериал-хоррор «Двенадцать способов завести друзей», референсом для которого послужили известные «Очень странные дела», «Конец гребаного мира», а также «Школа» Гай Германики. Действие в восьмисерийной ленте будет происходить в «депрессивном уральском городишке» Кургане, а главным героем станет подросток Дэн Кораблев. Жанр создатели определяют как «хоррор, детектив и драма три в одном».

В продюсерском центре Ирины Беловой рассказали, что таких масштабных кинопроектов на Урале еще не было. За референсы создатели взяли популярные американские сериалы «Очень странные дела», «Конец гребаного мира», а также российскую «Школу» Валерии Гай Германики и фильм «Похороните меня за плинтусом» Сергея Снежкина. В ленте снимутся известные актеры: Милош Бикович, Александр Петров, Ирина Розанова, Татьяна Догилева и другие.

«Двенадцать способов завести друзей» – это история о взрослении, о детях, сталкивающихся с миром взрослых, и о взрослых, так и оставшихся детьми. Главный герой – Дэн Кораблев. Его мать зверски убил отец, когда мальчику было 7 лет. С тех пор он с отчимом долгое время жил на Гоа, но был вынужден вернуться в родной Курган. Теперь Дэну придется жить у бабушки, которая его, кажется, ненавидит, ходить в обычную уральскую школу, которая подкинет немало испытаний. А еще мальчика ждет много страшных откровений и секретов.

«Мы хотим создать честный и правдоподобный сериал. Мы любим искреннее, не приукрашенное кино. Любим русского человека в его многогранности и неоднозначности. Нам нравятся дети в их открытости и внутренней эмоциональной безграничности. Наш проект именно об этом», – рассказали в продюсерском центре Ирины Беловой.

Специально для работы над сериалом в Екатеринбург 11 мая прилетит режиссер Игорь Зайцев, известный по фильмам «Тобол», «Каникулы строгого режима», сериалам «Великая», «Есенин» и другим. Сценаристом в проекте стал Тихон Корнев (фильмы «Экипаж», «Гоголь», «Гоголь: Начало» и др.), оператором – Максим Осадчий (фильмы «Жара», «9 рота», «Обитаемый остров» и др.).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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