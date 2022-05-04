Алексей Орлов проверил ход строительства нового корпуса гимназии (ФОТО)

Новый корпус гимназии № 120 на улице Степана Разина откроется для учеников уже в следующем, 2023 году.

Об этом рассказал в своем официальном телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Это учебное заведение очень востребовано, идея расширить его возникла ещё несколько лет назад. Благодаря поддержке губернатора появилась возможность эту идею реализовать. Строится новый корпус на 600 мест, с собственным спортзалом, актовым залом. Рядом будет хороший школьный стадион, это тоже часть проекта. Работы идут отменными темпами: на стройплощадку вышли в прошлом декабре, а сейчас уже есть уверенность, что в юбилейном 2023 году корпус примет учеников. После этого можно будет подумать о капитальном ремонте прежнего здания», – написал мэр и добавил, что даже в новых экономических условиях Екатеринбург продолжает выполнять ранее намеченные планы строительства и ремонта школ, гимназий и детсадов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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