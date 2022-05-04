Екатеринбуржец выстрелил в голову оппонента из травматического пистолета во время уличной ссоры

Житель Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство во время пьяной драки возле бара на улице Малышева. Конфликт произошел ранним утром 27 апреля. По версии следствия, 23-летний обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в голову 35-летнему мужчине, с которым познакомился незадолго до ссоры. Пострадавший выжил, но получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Личность стрелка была быстро установлена, его объявили в розыск. Тогда молодой человек добровольно пришел к силовикам. Как выяснилось, он использовал травматический пистолет «Пауэр». По данным МВД, оружие было официально зарегистрировано и хранилось в легковом автомобиле в гараже. «Предварительной причиной конфликта со стрельбой в финале стала банальная ссора во время совместного застолья знакомых. Один другого стал учить жизни. Такие нравоучения в состоянии «под мухой» не пришлись по душе владельцу пистолета. Он выхватил оружие и применил его, причинив огнестрельное ранение в область головы своему оппоненту. Потерпевший был госпитализирован, ему потребовалось хирургическое вмешательство врачей», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ, сообщили в областном следственном комитете. Ранее молодой человек не был судим. По ходатайству следователя он заключен под стражу на время расследования преступления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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