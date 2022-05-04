В Свердловской области клещи напали уже на 1895 человек

По состоянию на 4 мая в Свердловской области клещи покусали уже 1895 человек, но это в 2,4 раза меньше, чем в 2021 году. Среди пострадавших 442 ребенка, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Одному из детей поставлен предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит». С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализирован один взрослый.

Санврачи исследовали 713 клещей, снятых с людей, маркер клещевого энцефалита обнаружен в 5 пробах (0,71%). На боррелиоз исследовано 658 проб: в 249 пробах (37,9%) обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. На прочие инфекции исследовано 307 проб: выявлено 6 положительных проб (1,7%) на моноцитарный эрлихиоз и 6 положительных проб (1,7%) на гранулоцитарный анаплазмоз.

В 2022 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 100 га. По данным на 4 мая обработано 983,82 га, что составило 9,7% от необходимого количества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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