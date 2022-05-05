На Среднем Урале 93 Вечных огня и Огня памяти будут обслуживаться бесплатно

Муниципалитеты Свердловской области больше не будут платить газоснабжающим организациям за обслуживание Вечных огней и Огней памяти, которых в регионе 93.
Как сообщили в ДИПе, по расчетам минЖКХ, ежегодно свердловские города смогут экономить на бесплатной газификации Огней памяти и Вечных огней до 5 миллионов рублей.
Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатных поставках газа для Вечных огней и Огней памяти. Закон разработан в целях обеспечения сохранности и бережного отношения к памяти защитников Отечества, захороненных на воинских и мемориальных сооружениях, которые включены в реестр Министерства обороны России.
Отметим, на большую часть Вечных огней газ поставляет «Газпром». По сообщениям СМИ, еще в прошлом году компания обратилась в федеральное правительство с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы в зоне своего присутствия.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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