С начала года в ДТП погибло более ста свердловчан

С начала 2022 года в Свердловской области случилось более 700 ДТП, в которых погибли больше ста человек и еще 900 – получили травмы различной тяжести. Среди погибших – шестеро детей, среди пострадавших – 90.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников. Отвечая на вопрос «Нового Дня», он ответил, что статистики по ДТП с участием мотоциклов и самокатов в этом году пока нет, так как они совсем недавно выехали на улицы. Другая ситуация с велосипедами. По словам Колясникова, велосипедисты по городу ездили еще когда лежал снег, в том числе потому, что среди этой категории участников дорожного движения довольно много курьеров. С начала года в ДТП попали 12 велосипедистов. Один из них погиб, 11 получили травмы.

Самые частые причины ДТП вообще – несоответствие выбранной скорости дорожным и погодным условиям, несоблюдение очередности проезда, выезд на встречную полосу, пересечение пешеходного перехода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»