В уральских лесах появились первые грибы. Как сообщают очевидцы, в полевском направлении, а также в районе Верхнего Уфалея на опушках, а также в районе сгоревших и вырубленных в прошлые года лесов можно встретить сморчки. Данный вид грибов появляется первым весной и особенно ценится любителями «тихой» охоты, потому как других грибов на Урале в это время не встретишь. Вопреки мифам из советских времен сморчки не нуждаются в длительном предварительном отваривании перед употреблением – они съедобны после обычной термической обработки.

При этом грибники также напоминают – вместе со сморчками часто можно встретить условно съедобные строчки. Последние в пищу употреблять можно только после длительного вываривания, но с риском, что все токсины из гриба могут не выйти и можно отравиться.

Екатеринбург, Елена Васильева

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