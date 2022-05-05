На посту у Вечного огня появился почетный караул (ФОТО)

В Свердловской области проходит акция «Пост №1» у мемориала «Вечный огонь» на площади Уральских Коммунаров в Екатеринбурге.

Как сообщили в ДИПе, акция стартовала несколько дней назад и продлится до 9 мая. В ней участвуют 32 патриотических отряда из 24-х муниципальных образований Свердловской области, это около 500 человек.

Например, один из отрядов приехал из школы № 38 Каменска-Уральского. Ребята рассказали «Новому Дню», что на базе их школы существует профильное направление «кадеты-спасатели». Там учащиеся занимаются огневой, строевой, тактической подготовкой и альпинизмом, ездят на различные конкурсы. В День Победы они планируют принять участие в параде в Каменске-Уральском, а сейчас приехали в Екатеринбург на «Пост № 1», сообщила участница акции Виктория Пирюлина.

Почетный караул у мемориала «Вечный огонь» будет стоять ежедневно до 9 мая, с 10.00 до 16.00. Вахта сменяется каждые 20 минут.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

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