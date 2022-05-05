Спрос на отечественную одежду за два месяца вырос в полтора раза

Жители Свердловской области стали активнее интересоваться отечественным марками одежды. В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», основываясь на результатах анализа больших данных.

Количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале.

Время средней сессии на сайтах российских брендов росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут. Более активно ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучали женщины – на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей.

Наибольший прирост пользователей интернет-магазинов зафиксирован в крупных городах с населением более миллиона человек. Среди субъектов Урала в тройку лидеров по покупательской активности вошли Свердловская, Тюменская области и ХМАО-Югра.

В пресс-службе «МегаФона» добавляют, что жители стали чаще отдавать предпочтение демократичным маркам одежды для всей семьи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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