Жителей Свердловской области оштрафовали уже на 500 тысяч рублей за разведение костров

В Свердловской области с начала пожароопасного сезона выписано административных штрафов на полмиллиона рублей. В ходе рейдов спасатели и полицейские обнаружили как минимум 40 человек, которые нарушали особый противопожарный режим.

«Подавляющее большинство весенних пожаров имеют одну причину – человеческий фактор. Это или отжиг травы на полях, или разведение костров при сухой погоде. У нас введен особый противопожарный режим в области, а в 15 муниципальных образованиях введено и ограничение на посещение лесов. И мы проверяем соблюдение требований ежедневно, – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков. – Мы провели уже почти 4500 патрулирований лесов. Выявлено 40 лиц, которые нарушают противопожарные требования. Почти на полмиллиона рублей наложено административных штрафов. Меры принимаются самые жесткие».

Начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков заявил, что человеческий фактор и 10, и 20 лет назад был основной причиной возникновения лесных пожаров. И сейчас ничего не поменялось. Из новых причин добавились только сухие грозы.

«Сегодня существует такая тема, как сухая гроза, но сухие грозы бывают обычно летом и осенью. Тогда загораются такие места, где никогда человека не было в жизни. Такие пожары в Свердловской области были в 2020 году, они были на границе с ХМАО и мы целый день не могли добраться до очага. Пришлось высаживать десантников. А больше новых причин не знаю», – ответил Сандаков на вопрос «Нового Дня». Он также рассказал, что среди всех «человеческих» пожаров есть и те, что произошли в результате поджогов. Но это должны доказывать правоохранительные органы.

На сегодняшний день в Свердловской области действует 19 пожаров (744 га), из них 10 – локализованы. А всего с начала пожароопасного сезона в Уральском федеральном округе зарегистрировано 522 лесных пожара на общей площади 36 тысяч га, в прошлом году к той же дате было примерно столько же пожаров, но на площади 90 тысяч га. Больше всего пожаров было в Курганской (168) и Свердловской (139) областях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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