Накануне Дня Победы уральцев ждут ливни, мокрый снег и шквалистый ветер

ГУ МЧС Свердловской области выступило со штормовым предупреждением. По данным синоптиков, в пятницу, 6 мая, в регионе ожидается усиление ветра до 21 м/с, сильный дождь, мокрый снег. На севере области возможны заморозки до -5.

ГУ МЧС просит жителей соблюдать меры безопасности:

– ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

– воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;

– не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

– не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

– убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;

– собственникам дачных участков следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

Добавим, что налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи. Кроме того, из-за сильного ветра требуется быть предельно осторожными с огнем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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