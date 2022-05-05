«Магазин не изменился, но цены выросли», – екатеринбуржцы поделились впечатлениями после открытия OBI (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге спустя почти два месяца простоя открылись гипермаркеты OBI в торговых центрах «Мега» и «Карнавал». Несмотря на будний день, в магазинах немецкого бренда сегодня довольно оживленно – особенно в отделе «Садовый рай». Екатеринбуржцы спешат приобрести рассаду и огородный инвентарь в начале дачного сезона.

«Оби» открылся после двух месяцев простоя

«Честно говоря, я и не надеялась на возвращение OBI, поэтому очень рада, что магазин все-таки открылся. Ассортимент товаров не поменялся, а вот цены заметно подросли. Но зато удобно: можно купить все необходимое для дачи за один поход», – рассказала одна из первых покупательниц.

Сотрудники магазина в ТЦ «Мега» рассказали «Новому Дню», что ходили на работу все 49 дней, пока гипермаркеты были закрыты. Они выполняли технические обязанности, занимались уборкой. В садовом отделе взрослые растения сохранили в теплицах. К открытию в мае на прилавки завезли свежие саженцы. Цены, как уверяют консультанты-продавцы, не менялись с марта. Но покупатели сетуют: рассада заметно подорожала.

«Раньше в OBI всегда закупались комнатными цветами, потому что они были дешевле, чем в цветочных магазинах, и даже на рынках. Но нынешние цены – просто ах», – поделилась впечатлениями еще одна горожанка. Тем не менее, многие покупательницы набирали полную тележку цветочной рассады и радовались, что успели попасть в гипермаркет сегодня – в выходные здесь будет не протолкнуться.

Кстати, при оплате товара дисконтные карты OBI не действуют, но продавцы заверили, что скоро их снова можно использовать. Фирменных пакетов с логотипом магазина на кассе тоже не оказалось. На российском сайте компании указано, что использование бренда OBI является временным. В дальнейшем гипермаркеты планируется перезапустить под новой торговой маркой.

Магазины OBI в Екатеринбурге закрылись 17 марта, после того как международная торговая сеть объявила об уходе из России из-за военной спецоперации на Украине. Во время приостановки работы гипермаркетов сотрудникам продолжали платить зарплату. В конце апреля стало известно, что немецкая компания согласилась продать бизнес в России новому инвестору. В мае гипермаркеты OBI в крупных городах вновь открыли двери для покупателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дмитрий Бутаков

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