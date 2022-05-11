ЕВРАЗ НТМК переходит на более экологичную железнодорожную технику

ЕВРАЗ НТМК закупил четыре современных, более экологичных локомотива для обеспечения маневровой работы на территории предприятия. Инвестиции составили 450 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, концепция новых тепловозов с двумя дизель-генераторными установками основана на максимально эффективном использовании полезной мощности. В зависимости от выполняемых задач автоматически выбирается режим работы на одной или двух дизель-генераторных установках, что дает экономию топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу. Предполагается, что экономия топлива при эксплуатации составит около 20%, соответственно, ожидается идентичное снижение нагрузки на окружающую среду.

Техника оснащена интеллектуальной системой управления, дизели запускаются автоматически в зависимости от тяговой нагрузки. Кабина максимально комфортна, в ней установлены кондиционеры, система видеонаблюдения, которая расширяет возможности визуального контроля обстановки при работе. Машина позволяет видеть ошибки и своевременно подсказывать о нарушениях в эксплуатации и работе тепловоза, машинист лишь следит за параметрами. Тепловозы оснащены подогревателями для легкого запуска локомотива в зимних условиях, а также современной и эффективной тормозной системой.

«В конце 2021 года мы приняли масштабную программу по обновлению железнодорожной техники на ЕВРАЗ НТМК, провели серьезную работу по переподготовке машинистов. Сегодня мы видим рост эффективности грузоперевозок на комбинате», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Высокопроизводительные машины будут подавать хопперы с окатышами и агломератом в доменный цех комбината. Каждый локомотив обладает мощностью 2400 лошадиных сил и способен тянуть за собой состав из 23 вагонов.

Помимо приобретения новых локомотивов на комбинате утверждена программа капитальных ремонтов. В 2022 году на ЕВРАЗ НТМК будет отремонтировано 23 локомотива на сумму 95 млн рублей.

На данный момент железнодорожный парк ЕВРАЗ НТМК насчитывает 83 единицы техники, в каждую смену на линию выходят 54-55 локомотивов.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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