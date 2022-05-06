Жулики обманули пенсионерку на 700 тысяч от имени Центробанка и Генпрокуратуры

В Екатеринбурге мошенники выманили у 83-летней пенсионерки почти 750 тысяч рублей, представляясь работниками Генпрокуратуры и Центрального банка России. Пожилая женщина поверила в то, что ей хотят компенсировать убытки от действий недобросовестной медицинской компании, продающей БАДы.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, злоумышленники обещали пенсионерке компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Но предварительно потребовали от нее 13,5 тысяч за «услуги банка», 70 тысяч за «доставку инкассаторской машиной» и еще 90 тысяч за «страховку». Пожилая женщина пошла к ближайшему банкомату и, не задумываясь, перевела деньги на указанные незнакомцами счета. На этом история не закончилась. Через пару дней бабушке позвонил «начальник службы безопасности Центробанка» с просьбой оплатить еще и «подоходный налог» в размере 58 тысяч рублей. Подобные звонки продолжались в течение четырех месяцев. В итоге сумма, которую пенсионерка перевела мошенникам, почти вдвое превысила размер обещанной ей компенсации. Ущерб составил 740 тысяч рублей.

В конце концов женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество».

Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости не терять бдительности. Если неизвестные просят вас перевести свои деньги на какие-либо счета, то скорее всего это мошенники. В таких случаях необходимо незамедлительно прекратить разговор и уточнить информацию по официальным телефонам или придя в банк.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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