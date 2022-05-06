«В здании бомба»: свердловским «справороссам» пришло угрожающее письмо

В офис свердловского отделения партии «Справедливая Россия – За правду» пришло тревожное письмо, в котором было всего три слова: «в здании бомба». Его отправил некто с ником Mr. Biker. Информация об этом появилась на официальном сайте отделения.

Сотрудники Центра защиты прав граждан, которое создано при штабе «справороссов», сообщили о послании в службу спасения и полицию, вывели людей. Оперативные службы осмотрели периметр и все помещения здания, но следов минирования не нашли.

Руководитель регионального отделения СРЗП Андрей Кузнецов считает, что злоумышленник хотел омрачить партийцам подготовку к Дню Победы. Он также отметил, что штаб отделения находится в старинном доме, где жил Герой Советского Союза Ахмадулла Ишмухаметов. В прошлом году «справороссы» установили на фасаде мемориальную доску с описанием его подвига.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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