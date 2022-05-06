Тепло в домах Екатеринбурга начнут отключать 11 мая

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 11 мая. Как следует из постановления главы города Алексея Орлова, теплоснабжающие организации будут поэтапно отключать жилые дома и общественные здания. В больницы, детские сады, школы и дома ветеранов тепло перестанет поступать в последнюю очередь.

«Традиционно после завершения отопительного сезона, энергетики и коммунальщики Екатеринбурга начинают готовиться к следующей зиме. Специалисты проведут гидравлические испытания, а также обновят устаревшие элементы водоснабжения, газоснабжения, электричества и тепловых сетей», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По прогнозу метеорологов, уже с 9 мая на Среднем Урале установится теплая погода.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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