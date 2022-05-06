Штырков вернулся в RCC и начал с нокаута

Боец смешанных единоборств Иван Штырков вернулся в лигу RCC и сегодня провёл свой первый поединок – против ростовчанина Михаила Колобегова. Встреча стала главным боем на турнире RCC MMA XI, который прошёл в Екатеринбурге. Штырков одержал уверенную победу техническим нокаутом ещё в первом отрезке трехраундового боя.
После Штырков, который также является президентом команды «Архангел Михаил», выступил с речью, в которой поблагодарил организаторов турнира, главу РМК Игоря Алтушкина, своих одноклубников, а также екатеринбуржцев. «Это все делается для вас, для вас мы теряем своё здоровье, и могу сказать, что нигде таких шоу не проводится – только у нас, все для екатеринбуржцев. Я был на многих турнирах, и нигде такого нет», – заметил он.
Штырков также поблагодарил своих поклонников и хейтеров, а в завершении – поздравил уральцев с приближающимся Днём Победы.
Напомним, ранее Иван уже вступал в RCC, по после поражения от швейцарца японского происхождения Ясубея Эномото подписывал контракт с другой лигой – АСА. В ней он провёл три боя, в двух одержал победу, в одном – против Магомеда Исмаилова – поражение. Сейчас на счету Штыркова 20 побед а профессиональных поединках.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube