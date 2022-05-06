Штырков вернулся в RCC и начал с нокаута

Боец смешанных единоборств Иван Штырков вернулся в лигу RCC и сегодня провёл свой первый поединок – против ростовчанина Михаила Колобегова. Встреча стала главным боем на турнире RCC MMA XI, который прошёл в Екатеринбурге. Штырков одержал уверенную победу техническим нокаутом ещё в первом отрезке трехраундового боя.

После Штырков, который также является президентом команды «Архангел Михаил», выступил с речью, в которой поблагодарил организаторов турнира, главу РМК Игоря Алтушкина, своих одноклубников, а также екатеринбуржцев. «Это все делается для вас, для вас мы теряем своё здоровье, и могу сказать, что нигде таких шоу не проводится – только у нас, все для екатеринбуржцев. Я был на многих турнирах, и нигде такого нет», – заметил он.

Штырков также поблагодарил своих поклонников и хейтеров, а в завершении – поздравил уральцев с приближающимся Днём Победы.

Напомним, ранее Иван уже вступал в RCC, по после поражения от швейцарца японского происхождения Ясубея Эномото подписывал контракт с другой лигой – АСА. В ней он провёл три боя, в двух одержал победу, в одном – против Магомеда Исмаилова – поражение. Сейчас на счету Штыркова 20 побед а профессиональных поединках.

Екатеринбург, Елена Сычева

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