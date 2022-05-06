Лепс в Екатеринбурге спел хиты Гребенщикова (ВИДЕО)

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс сегодня дал концерты в Екатеринбурге. Его пригласили выступать в Госпиталь ветеранов войн, а также в «Сима-лэнд». На вечернем концерте Лепс неожиданно спел два хита из репертуара Бориса Гребенщикова, который пока прекратил концертную деятельность в России. Лепс исполнил песни «Стаканы» («Ну-ка мечи стаканы на стол») и «Брат никотин».

Ну-ка мечи стаканы на стол

Конечно, не обошлось и без хитов собственно Григория Лепса. На концерте в Екатеринбурге он также спел «Рюмку водки» и «Самый лучший день».

Екатеринбург, Елена Сычева

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