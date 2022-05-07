В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада: были конные всадники, техника и самолеты (ФОТО, ВИДЕО)

На площади 1905 года сегодня с утра прошла генеральная репетиция парада Победы. За движением колонн конных всадников, военных расчетов и техники наблюдали сотни зрителей. Интересно, что перед парадом по центру проехали передвижные платформы с театрализированными инсталляциями, на которых кроме сцен из Великой Отечественной войны, были и современные солдаты в форме с символикой Z.



Как передает корреспондент «Нового Дня», репетиция парада началась с проезда командующего войсками Центрального военного округа. Затем по площади 1905 года проехали передвижные платформы с театрализированными инсталляциями. Такие в прошлом году 9 Мая ездили по улицам Екатеринбурга, демонстрируя разные сцены из хроники ВОВ – Сталинградскую битву, битву за Берлин и другие. В этом году на последней платформе разместили солдат в современной форме с символикой Z.

После этого началась основная часть парада. Конечно, ветеранов на репетиции не было. Но по площади проехали предназначенные для них автомобили. Затем по брусчатке прошли 2500 военнослужащих разных родов войск. Впервые в этом году в параде задействовали группу конных всадников, которые также поучаствовали в репетиции. В День Победы в Екатеринбурге всадники будут одеты в военную форму кавалерийских частей Советской армии. Половина всадников в конном строю будут шествовать со знаменами соединений и воинских частей, сформированных на Урале в годы войны, а вторая часть группы сопровождать знаменосцев, салютуя шашками наголо.

После «пешей» части на площадь стала заезжать техника. Всего в этом году задействовали 50 единиц – как машины времен Великой Отечественной войны, так и современные. Был легендарный Т-34, советские легкие бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-40. Впервые в параде принял участие танк Т-90АК – командирская версия боевого танка. Также из новинок снова покажут БМПТ-2 «Терминатор», который был на параде в 2021 году.

По завершении парадной тренировки артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили с шашками, показав двойную фланкировку холодным оружием.

Завершилась репетиция парада Победы пролетом авиатехники. Над Екатеринбургом прошли самолёты Ан-26 и Ан-12, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134, два самолета-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»