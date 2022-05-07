В Екатеринбурге умер известный кардиолог-анестезиолог

в Екатеринбурге сегодня ночью скончался известный врач, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Станции скорой помощи Игорь Владимирович Холкин.

Об этом сообщает «КП-Урал», не указывая причину смерти. По данным издания, Игорь Холкин в 1984 году будучи студентом 5-го курса медицинского института пришел работать в кардиологическую бригаду скорой помощи помощником. Затем окончил институт, и до последнего дня своей жизни брал дежурства на скорой помощи, спасая жизни больных с инфарктами миокарда, аритмиями и другими ситуациями, угрожающими жизни. Более 25 лет он заведовал отделением реанимации Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

[15:38, Анастасия Истомина

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