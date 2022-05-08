В Кольцово произошел крупный пожар на складе (ФОТО)

В Кольцово сегодня утром вспыхнул пожар в ангаре на улице Горнистов. Горели деревянные поддоны на площади 1400 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 06:42. Пожарные прибыли на место через десять минут. Огонь распространялся быстро за счет того, что пламя охватило деревянные поддоны.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения пожара. В 07:35 пожар был локализован на площади 1400 м.кв. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава», – уточнили в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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