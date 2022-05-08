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Воскресенье, 8 мая 2022, 13:30 мск

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На Уралмаше загорелся строящийся паркинг одного из ЖК, спасен один строитель

На проспекте Космонавтов сегодня днем загорелся строящийся паркинг ЖК «Изумрудный бор». Пожарные спасли с крыши одного из строителей.

По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в 6-этажном строящемся паркинге на третьем и четвертом этажах горел пенопласт и уплотнитель. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели помогли одному из строителей, который в момент возгорания был на крыше, и не мог сам выбраться. Пострадавших благодаря этому нет.

«В 12:31 пожар был локализован и ликвидирован. В ликвидации последствий пожара задействованы 43 человек личного состава, 16 единиц спецтехники», – сообщили в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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