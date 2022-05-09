МЧС: в Свердловской области возрастает риск пожаров из-за сильного ветра

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов, 10 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

«В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. В ветреную погоду следует отказаться от использования открытого огня, разведения костров. Обращаем внимание, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Также спасатели рекомендуют садоводам укрепить конструкции теплиц и парников. Автомобилистам не стоит парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами. А если ветер застал на улице пешеходов, то не нужно прятаться от него вдоль стен домов, так как с крыши и балконов могут упасть предметы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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