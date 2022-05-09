В промзоне Екатеринбурга начался пожар (ФОТО)

В пригороде Екатеринбурга полыхает пожар. Очевидцы заметили густой дым в районе поселка Совхозный, где располагаются складские помещения и промзона. Не исключено, что горит сухая трава.

«Горит, похоже, трава в промзоне. Это как раз в поселке Совхозном, между микрорайоном Солнечным и выездом в Академический мимо завода «Патра», – рассказал один из автомобилистов.

В пресс-службе ГУ МЧС региона «Новому Дню» сообщили, что из этого района тревожных звонков в пожарную службу пока не поступало.

Напомним, в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Горожанам запрещено разводить костры и использовать открытый огонь. Завтра синоптики прогнозируют сильный ветер, что может очень осложнить пожароопасную обстановку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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