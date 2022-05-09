В пригородном поселке Крутой горят частные дома (ФОТО)

В пригородном поселке Крутой на севере Екатеринбурга сильный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, на площади 800 кв. м горят отходы пиломатериалов. Огонь перекинулся на три частных жилых дома. Сейчас в тушении пожара задействованы 16 единиц техники и более 30 человек личного состава. Спасатели пытаются локализовать пожар.

Как ранее писал «Новый День», в южной части города – в поселке Совхозный – тоже возник очаг. По предположениям очевидцев, горит сухая трава в промзоне. Рядом находятся складские помещения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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