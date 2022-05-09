Ретропоезд, советские танки и авиашоу: в Верхней Пышме отметили День Победы (ФОТО)

В Верхней Пышме широко отмечают День Победы. Торжественные мероприятия здесь идут с самого утра. Особое внимание в медной столице Урала уделяют памятным акциям.

Праздник 9 Мая начался в Верхней Пышме с возложения цветов к мартирологам, на которых выгравированы 2305 фамилий погибших участников Великой Отечественной войны, а также к памятнику советскому Солдату-Освободителю. Затем на остановочную платформу «Верхняя Пышма. Музей» прибыл ретропоезд – паровоз серии Л-3111, который стал выпускаться в 1945 году и получил официальное название «Победа». Сегодня пассажирами «Победы» стали студенты Технического университета, воспитанники спортивно-патриотического клуба «Гвардия Урала» и ветераны. На станции их встречали работники «Уралэлектромеди» и их семьи. Историческая стилизация позволила воссоздать атмосферу победного мая 1945 года, когда солдат-освободителей встречали с цветами, музыкой, песнями и танцами.

В полдень у мемориала «Журавли», посвященного работникам Пышминского медеэлектролитного завода, состоялась памятная акция «Нам жить! И помнить нам!». Она помогает восстановить судьбы пропавших без вести фронтовиков. В этом году поисковики нашли информацию о Иване Семеновиче Веснине. Отец семерых детей был призван на фронт в июле 1941 года. В ноябре того же года его дивизия отправилась на Ленинградский фронт, а в декабре 1941 года – на Калининский. 22 декабря Иван Семенович написал последнее письмо домой. Больше вестей семья от него не получала. В ходе архивной работы удалось установить, что стрелок 369-й стрелковой дивизии Веснин Иван Семенович, считавшийся пропавшим без вести в феврале 1942 года, геройски погиб в ходе Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции в период с 6 по 19 февраля 1942 года, захоронен со всеми воинскими и духовными почестями в братской могиле советских воинов в деревне Мончалово Тверской области.

«Судьба» воина была вручена его 82-летней дочери Анне Ивановне Румянцевой, внучке Надежде Константиновне Сараевой и праправнукам Лизе и Георгию. Память Ивана Веснина и всех погибших в годы Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания и возложили цветы и гирлянды к мемориалу.

«Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Это вы на пределе человеческих сил сделали в годы войны все, чтобы мы могли жить сегодня. Если бы не вы, ничего бы этого и нас не было. Низкий поклон вам за то, что вы есть, и сегодня вместе с нами встречаете этот святой праздник!» – обратился к собравшимся генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин подчеркнул: «Пышминский электролитный завод внес достойный вклад в обороноспособность страны и Великую Победу. Сегодня, отдавая дань уважения ветеранам, мы проводим много значимых мероприятий. К сожалению, среди нас практически не осталось участников войны, но память о Великой Победе жива. Поздравляю всех, желаю благополучия и мирного неба».

На площади перед Техническим университетом можно было станцевать вальс под советские мелодии, а рядом с административным зданием «Уралэлектромеди» отведать солдатскую кашу.

Т-28 Т-35

Главным событием праздника как всегда стал парад исторической военной техники из коллекции Музея УГМК. Шествие открыли знаменные группы, которые пронесли Знамя Победы и флаг России в сопровождении сводного военного оркестра. В этом году в колонне прошла 31 единица техники: средний танк Т-34, грузовой автомобиль ГАЗ-АА, бронеавтомобиль БА-6, легкий танк Т-60, тяжелые танки Т-35, ИС-2, а также гаубица М-30, гаубица-пушка МЛ-20 и противотанковая пушка 53-К. В составе механизированной колонны также проехал по улицам Верхней Пышмы первый серийный средний советский танк Т-28, выпускавшийся с 1933 по 1940 годы. Он был восстановлен на основе оригинального корпуса и является единственной ходовой машиной данного типа, сохранившейся до наших дней. Еще одним уникальным участником парада можно назвать танк Т-35, называемый «Сухопутным броненосцем» и «Парадным мамонтом Сталина». Эта машина стала единственным в мире серийным пятибашенным танком. Т-35 изображен на одной из самых уважаемых солдатских наград – медали «За отвагу».

После двухлетнего перерыва в Верхней Пышме вновь прошла колонна «Бессмертного полка». В этот раз шествие длилось чуть дольше обычного. Всех участников, которые проследовали по Успенскому проспекту до улицы Калинина, ожидал музыкальный сюрприз – песни и мелодии о Великой Отечественной войне. Для них выступил русский народный оркестр имени В.В. Знаменского.

Заключительным аккордом парада Победы в Верхней Пышме стало выступление пилотажной группы «Русь» в составе четырех самолетов Л-39. Летчики продемонстрировали в небе фигуры высшего пилотажа. Жителей Верхней Пышмы также ждет праздничный концерт и вечерний фейерверк.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

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