Пожар на севере Екатеринбурга потушен

Пожарные ликвидировали открытый огонь на пожарище в поселке Крутой. Там сгорела пилорама и, по уточненным данным, два частных жилых дома. Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков, пожару был присвоен повышенный ранг сложности – номер 3. Быстрому распространению огня поспособствовали сильные порывы ветра и плотная застройка. В тушении были задействованы 43 спасателя и 12 пожарных машин.

Сообщение о возгорании поступило днем 9 мая. В 16:17 сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, а к 19:00 удалось потушить открытый огонь. Сейчас пожарные проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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