В Березовском округе полыхают шесть домов (ФОТО)

В поселке Безречный в Березовском городском округе сегодня днем начался сильный пожар. По данным МЧС, горят шесть частных домов. На месте работают 12 пожарных машин и 48 спасателей. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня в Свердловской области сильные порывы ветра – до 20 метров в секунду. Накануне сгорели два дома и пилорама в поселке Крутой на севере Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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