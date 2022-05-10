На Полевском тракте из-за лесного пожара введено реверсивное движение

В пригороде Екатеринбурге недалеко от нефтебазы на Полевском тракте горят поля с сухой травой. Пожар подошел почти вплотную к дороге. По данным ГИБДД, задымлено около 2-3 километров проезжей части. На этом участке установлено реверсивное движение. Полицейские рекомендуют водителям включать аварийные огни, а лучше искать пути объезда.

Напомним, в окрестностях Екатеринбурге сегодня действуют несколько пожаров. В поселке Безречный (50 км от мегаполиса) ландшафтный пожар перекинулся на деревянные постройки. Огонь уничтожил семь домов, в пяти из них проживали люди. Также очевидцы сообщили о лесном пожаре недалеко от деревни Косулино (30 км от Екатеринбурга). В уральской столице сегодня с утра ощущается запах гари.

Сервис AQI на 18:00 оценивал качество воздуха в Екатеринбурге как вредное для людей с повышенной чувствительностью. Им рекомендуется не находиться долго на улице и использовать средства защиты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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