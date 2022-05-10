Екатеринбуржцам советуют закрыть окна из-за запаха гари и смога

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проводят лабораторное исследование проб воздуха, отобранных в Академическом районе. В Екатеринбурге сегодня с утра ощущается запах гари, причем во всех районах города. В связи с этим Роспотребнадзор взял на контроль качество атмосферного воздуха.

Санитарные врачи советуют горожан во время смога избегать длительных прогулок на открытом воздухе, особенно ранним утром. Среди других рекомендаций: не открывать окна, проводить дома влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, на улице использовать маски и респираторы. В случае возникновения одышки, кашля или другого недомогания необходимо обратиться к врачу.

Как ранее писал «Новый День», сегодня в окрестностях Екатеринбурге действуют сразу три природных пожара. Обстановку осложняют сильные порывы ветра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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