Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась в десять раз

В Свердловской области резко увеличилось количество природных пожаров. По данным ФБУ «Авилесоохрана», всего за один день площадь выгоревших лесов увеличилось с 159 га до 1500 га.

Как сообщает департамент информационной политики, за сутки в регионе было ликвидировано 23 пожара, еще 14 очагов локализованы. Основная причина пожара в лесах – неосторожное обращение людей с огнем.

«В тушении огня принимали участие более 600 человек, задействовано 4 бульдозера, 31 трактор, 51 пожарная машина. Ситуацию с ликвидацией пожаров осложнял сильный порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению пламени», – говорится в сообщении.

Екатеринбург с раннего утра окутала плотная дымка, во всех районах города ощущается сильный запах гари. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям не находится долго на улице и держат окна в квартирах закрытыми.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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