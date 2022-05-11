В мае екатеринбуржцы получат две квитанции за мусор

В мае екатеринбуржцы, которые живут в частном секторе, получат по две квитанции за мусор, об этом сообщила пресс-служба «Спецавтобазы». На предприятии попросили не паниковать и объяснили, почему так получилось. Одна из квитанций придет за апрель от Екатеринбургэнергосбыта, который до мая был контрагентом регоператора по выставлению счетов. Вторая квитанция – за текущий месяц – уже непосредственно от «Спецавтобазы», которая сменила подрядчика по печати платежек.

«Сейчас мы начали сотрудничать с ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика». Екатеринбуржцы могут лично получать консультации по вопросам обращения с ТКО не только в нашем центральном офисе на Посадской, 3, но и в любом офисе ЕРЦ. Это очень удобно для абонентов, мы заинтересованы в улучшении сервиса и качестве оказываемых услуг», – объяснила директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Также у людей появится доступ к личному кабинету на сайте «Спецавтобазы». Там можно также оплачивать услугу по обращению с ТКО – в майской квитанции екатеринбуржцев будет размещена информация о том, как авторизоваться на сайте lk.sab-ekb.ru.

При этом мусор у всех абонентов будет вывозиться, как и прежде, вовремя, новые договоры заключать не нужно, номера лицевых счетов останутся без изменений, а вот если у абонента настроен автоплатеж, его надо будет переподключить.

Екатеринбург, Елена Сычева

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