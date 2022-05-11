Детский хоспис устроит субботник: горожан зовут высадить живую изгородь

Детский хоспис в Екатеринбурге зовет на субботник – нужно высадить живую изгородь, чтобы защитить маленьких пациентов и их родителей от шума, пыли и посторонних глаз.

«На субботнике мы планируем высадить живую изгородь из нарядных кустов дёрена, красного и жёлтого пузыреплодника. Для нас это не роскошь, а необходимость. Прозрачный забор не защищает гуляющих пациентов от грязи и пыли, а также от посторонних глаз. Мамы и их особые детки оказываются как на ладони у проезжающих машин и пешеходов. Хоспис – это территория покоя, мы стараемся максимально оградить наших пациентов и их родителей от внешних раздражителей», – рассказали в хосписе.

Все желающие могут купить куст и посадить его на территории хосписа (ул. Агрономическая, 12а) в субботу, 14 мая, в 10:00. Те, кто не может прийти лично, но хочет помочь, могут перевести на счет благотворительного фонда 500 рублей на покупку растений для живой изгороди. В хосписе отметили, что таких перечислений требуется 300 штук. Перевести деньги можно через систему быстрых платежей по этой ссылке.

Екатеринбург, Марина Иванова

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