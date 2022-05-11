Через 20-30 лет в нацпарке «Зигальга», на Таганае и Машаке исчезнут уникальные горные тундры

Через 20-30 лет на горе Дальний Таганай, хребте Машак, в национальном парке «Зигальга» и других горах Урала исчезнет часть горных тундр, где растут редкие растения. Их вытеснят кусты и деревья.

«Кто ходил в горы, тот знает, что в горах есть открытые пространства выше леса, где располагаются каменистые россыпи, либо луга, либо горные тундры. Так вот сотрудники нашего института наблюдают в последние десятилетия интенсивное продвижение древесной и кустарниковой растительности в сообщество горных тундр, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных УрО РАН, доцент кафедры лесной таксации и лесоустройства Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Григорьев. – Что такое горные тундры? Это ареал обитания многих эндемичных редких растений, таких как золотой корень, шикша, дриада и других. За последние 50-70 лет на многих уральских вершинах горные тундры полностью исчезли. Сейчас это участки, покрытые сомкнутым древостоем. А на некоторых вершинах горные тундры исчезнут при изменении климата в ближайшие 20-30 лет. Самый яркий пример – гора Дальний Таганай. Часть горных тундр потеряет национальный парк «Зигальга». Гора Ягодная зарастет, хребет Машак потеряет много вершин, покрытых тундрами».

По словам ученого, на этих вершинах исчезнут голубика, можжевельник и другие растения. Они станут менее привлекательными с туристической точки зрения. А с научной точки зрения, регион лишится некоторых редких видов растений.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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