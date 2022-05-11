Ученый о расселении кабанов на север: «Многие любят, когда у них хрюканина живет в огороде»

Ученые отмечают изменение ареала обитания некоторых млекопитающих на Урале. В частности, в Свердловской области впервые появился корсак, а дикие кабаны продвинулись вплоть до полярного круга. Причины расселения до конца пока не изучены, но среди них называют изменение климата и человеческий фактор – люди прикармливают животных.

«За последние полвека произошло изменение ареалов обитания многих видов животных – они продвигаются к северу. Если говорить ближе к Уралу и Сибири, то лисица все чаще встречается в ямальской тундре. Один из самых ярких примеров расселения видов – дикий кабан. Он заселил всю Восточную Европу, часто встречается на широте Полярного круга. У нас на Урале несколько южнее, но продвижение у него очень быстрое за последние полвека», – рассказал в «ТАСС-Урал» старший научный сотрудник лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Николай Марков.

Одной из причин, по которым кабан может идти на север, ученый назвал человеческий фактор. «Кабаны такие интересные создания, что могут появиться в самый неожиданный момент в самом неожиданном месте. Хоп – приходишь – а там кабан. Ты думаешь: ну откуда же ты взялся, бедолага? Тут холодно, тайга, болото, жить невозможно. А ты пришел, причем сам. И это самая большая загадка – что их заставляет бежать на север? Занимаемся плотно этим вопросом, – отметил Марков. – Человеческий фактор тоже работает. Многие люди любят, знаете ли, когда у них какая-нибудь хрюканина живет в огороде. Они начинают кормить, заботиться, строить загородки. Помогают этому процессу. Это, конечно, малый эффект в масштабах расселения вида. Но он есть».

В Свердловской области за последние десять лет тоже появился новый для региона вид млекопитающего – корсак. Эти степные лисицы раньше обитали в основном на юге Челябинской и Курганской областей в степных сообществах. Но в последние годы их встречают в Белоярском, Камышловском районах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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