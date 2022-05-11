Пенсионерка выбила из салона МТС деньги за допы при покупке телефона

Пожилая жительница Первоуральска купила в магазине МТС телефон Realme C21Y4/64GB Dsim за 11 490 рублей и почти такую же сумму заплатила за допуслуги и товары. Женщина через суд смогла вернуть деньги за ненужные покупки и получить компенсацию морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, в конце 2021 года продавец АО «Русская телефонная компания» (это салоны связанный МТС) убедил пенсионерку вместе с телефоном купить чехол для гаджета, телевизионную приставку, две SIM-карты, услуги по оптимизации работы устройства, услуги по наклейке защитной пленки, перенос контактов, защиту от поломок – всего на сумму более 9 тысяч рублей.

На следующий день женщина пришла в магазин с заявлением об отказе от части товаров надлежащего качества, не бывших в употреблении, чтобы вернуть их. Но продавец проигнорировал требование. Тогда пенсионерка с помощью Первоуральского консультационного пункта для потребителей составила сначала повторную претензию, а затем обратилась в суд.

Решением мирового суда с продавца взыскали стоимость всех названных услуг, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, Всего магазин заплатил более 11 тысяч рублей.

Первоуральск, Марина Иванова

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