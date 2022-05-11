Синоптики рассказали, когда на Урале очистится воздух

Тёплая погода задержится на Урале ещё на 5-7 дней, но кратковременные дожди несколько снизят риски пожаров в лесах. Синоптики считают, что дымка уйдёт гораздо быстрее.

«В ближайшие сутки ветер на территории Свердловской области сменит направление с юго-восточного на юго-западное, шлейфы сибирских пожаров на время перестанут распространяться на Урал», – сообщила главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Добавим, завтра в области ожидается до 20 утра градусов тепла, в пятницу и субботу ещё на градус выше. 15-18 мая днем будет 13-18 градусов.

Лесные пожары действуют в Свердловской, Курганской, Тюменской областях. Екатеринбург затянуло дымкой, в городе нечем дышать. По данным МЧС, смог в городе – из-за пожара в Березовском, который тушат уже третьи сутки. Его устроили люди.

Екатеринбург, Марина Иванова

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