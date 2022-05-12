«УГМК-ТЕХНО» продолжает регистрацию на молодежную научную конференцию

В Техническом университете УГМК с 6 по 8 июля 2022 года состоится молодежная конференция «УГМК-ТЕХНО». По многочисленным просьбам предприятий регистрацию и приём докладов продлили до 20 мая 2022 года.
«УГМК-ТЕХНО» – это мероприятие для молодых работников организаций горно-металлургического сектора, ученых и студентов вузов и колледжей.
В рамках конференции каждый может предложить свои идеи, разработки и проекты по совершенствованию производств, внедрению новых технологий, улучшению условий труда, повышению экологичности, эффективности производств и управления процессами, поделиться опытом своего предприятия и перенять опыт других.
Направления работы конференции:
– Цветная металлургия;
– Горное дело;
– Обогащение полезных ископаемых;
– Черная металлургия;
– ESG;
– Цифровизация процессов и производств;
– Экономика и финансы.
На сегодняшний день подали заявки на участие более 200 человек. Наибольшее количество уже предложенных проектов представлены в направлениях металлургия, цифровизация, ESG. Авторы лучших проектов после экспертной оценки получат возможность представить 6-8 июля в Верхней Пышме свои разработки коллегам и принять участие в развивающих мастер-классах. Самые интересные проекты получат возможность быть реализованными на предприятиях, а их авторы получат ценные призы.
Верхняя Пышма, Елена Васильева
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