На Урале потушили 23 пожара, осталось еще 20

В Свердловской области продолжаются пожары – по данным Авиалесоохраны, горят почти полторы тысячи га. В частности, с огнем борются в Синячихинском, Егоршинском, Березовском, Камышловском муниципальных районах, в Невьянском, Ново-Лялинском, Кушвинском, Байкаловском, Сотринском, Табринском и Талицком лесничествах. Всего пожары, по данным ведомства, ликвидируют в 20 территориях, в 14 из них огонь локализован, то есть не распространяется дальше.

За минувшие сутки удалось справиться с 23 пожарами – в Свердловском, Сухоложском, Березовском лесничествах, а также в лесах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита, Красноуфимска, Верхотурья, Камышлова, Режа, Карпинска, Сысерти, Сухого Лога, Таборов, Талицы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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